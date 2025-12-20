Üniversiteyi 3 yılda bitirme şansı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı

443 PROGRAMIN KONTENJANI DÜŞÜRÜLDÜ

Özvar, genel işsizlik oranlarının üniversite mezunlarına kıyasla daha düşük seyretmesinin, daha düşük eğitimli grupların istihdama katılım oranlarının az olmasından kaynaklandığını dile getirdi. YÖK olarak üniversitelerde geleceğin yetkinlikleri ve mesleklerini kazandıracak yeni programlar tasarladıklarını ifade eden Özvar, son 3 yıldır yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programları, sistemin dışına çıkardıklarını belirtti.

Özvar, bu doğrultuda 175 programın tür olarak yükseköğretim sisteminin dışına çıkarılarak, 443 programın kontenjanının düşürüldüğünü söyledi.

HUKUK, PSİKOLOJİ VE MİMARLIK...

Bilişim ve yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturduklarını, bazı programların ise tamamen kapatıldığını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"YÖK olarak öğrencinin teveccüh etmediği programları yakından takip ediyoruz. 3 sene kontenjanı hep azalma seyri içerisinde olan programların kontenjanlarını ciddi oranda kısma yönüne gidiyoruz. Geçen sene devlet üniversitelerinde hangi programlarda kontenjanları azaltma yoluna gittiysek, bu düzenlemenin aynısını bu sene vakıf üniversitelerinde de yapacağız. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji, mimarlık başta olmak üzere, öğrencilerimizin teveccühünün azaldığı veya resmi ve özel sektörden topladığımız veriler dahilinde yeteri kadar mezun sayılarına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız."