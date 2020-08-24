Bodrum'da vukuatlı mekanda kız kavgası!
Her yıl şezlong ve lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı Beach bu kez de bir kavgayla gündeme geldi. İki grup arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu, olaya jandarma müdahale etti.
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Her yıl şezlong ve lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı Beach, bu kez de bir kavga ile gündeme geldi. Bir turist kafilesiyle başka bir grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
Mekana çağrılan jandarma olaya müdahale etti. Çıkan arbede sırasında müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Aynı zamanda mekanda pandemi kurallarına uyulmadığı ve 150 kişi olması gerekirken 400'e yakın insan olduğu da öğrenildi.