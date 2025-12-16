Rober Hatemo'dan şiddet itirafı: "Nefesim kesilirdi"
Bir dönemin en sevilen şarkıcılarından Rober Hatemo, konuk olduğu bir programda geçmişine dair duygusal açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, babasından gördüğü şiddetin hayatında derin izler bıraktığını söyledi.
"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen" ve "Ama Seni Sevdim" gibi hit şarkılarda hafızalara kazınan Rober Hatemo, konuk olduğu Katarsis programında yaptığı içten açıklamalarla gündeme oturdu.
Ünlü şarkıcı, hem çocukluk yıllarına hem de kariyerine dair bugüne dek pek dile getirmediği detayları ilk kez bu kadar açık anlattı. Hatemo, programda babasıyla yaşadığı sorunlu ilişkiye ve maruz kaldığı fiziksel şiddete değindi.
ŞİDDET İTİRAFI
Zaman zaman konuşmakta zorlanan sanatçı, yaşadığı çaresizliği ve ruh hâlini tüm samimiyetiyle dile getirirken, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
"BEN ÖLMEK İSTİYORUM"
Programda, babasından şiddet gördüğünü, hatta bir keresinde nefesinin kesildiğini söyleyen Rober Hatemo, babasının ölümünü anlatırken sözlerine şunları ekledi:
"Bir gün bahçenin ucunda görünce yanına gittim. 'Ben ölmek istiyorum' dedi ve çağırdı kendine ölümü. Entübeye yatırılmadan önce ben her şeyi biliyorum, anlıyorum ve seni çok seviyorum dedim sonra ipleri salındı."
"BİR TANE ÖDÜL VERMEDİLER"
Programda kariyerine dair de çarpıcı açıklamalarda bulunan Hatemo, bugüne kadar hiç ödül almamış olmasına dikkat çekti.
Bu duruma kırgın olmadığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Bana bir tane ödül vermediler. Gidiyorsun, izliyorsun, geliyorsun. Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam" sözleriyle sektöre sitem etti.
