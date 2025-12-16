Rober Hatemo'dan şiddet itirafı: "Nefesim kesilirdi"

YouTube ekran görüntüsü

"BEN ÖLMEK İSTİYORUM"

Programda, babasından şiddet gördüğünü, hatta bir keresinde nefesinin kesildiğini söyleyen Rober Hatemo, babasının ölümünü anlatırken sözlerine şunları ekledi:

"Bir gün bahçenin ucunda görünce yanına gittim. 'Ben ölmek istiyorum' dedi ve çağırdı kendine ölümü. Entübeye yatırılmadan önce ben her şeyi biliyorum, anlıyorum ve seni çok seviyorum dedim sonra ipleri salındı."