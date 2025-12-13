"Çok yalnızım" demişti! Hande Erçel'den yeni aşk itirafı...

Kaynak: Instagram

AŞK İTİRAFI GELDİ

Havalimanında görüntülenen Hande Erçel, kendisine yöneltilen sorulara temkinli bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" ifadelerini kullandı.