"Çok yalnızım" demişti! Hande Erçel'den yeni aşk itirafı...
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, herkesin merak ettiği konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren Hande Erçel, özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde...
Hakan Sabancı ile yaşadığı sürpriz ayrılığın ardından ünlü oyuncunun aşk hayatı merak konusu olurken, hakkında ortaya atılan yeni iddialar dikkat çekti.
Erçel'in, yapımcı Onur Güvenatam ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin birlikte Londra'ya gittiği iddiası magazin dünyasında günlerce konuşulurken, merak edilen açıklama sonunda geldi.
AŞK İTİRAFI GELDİ
Havalimanında görüntülenen Hande Erçel, kendisine yöneltilen sorulara temkinli bir yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" ifadelerini kullandı.
'ÇOK YALNIZIM' DEMİŞTİ
Öte yandan Erçel, geçtiğimiz haftalarda doğum günü sonrası muhabirlerle sohbet etmiş ve özel hayatıyla ilgili, "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok" sözleriyle dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncunun bu açıklaması, yeni aşk iddialarını daha da merak edilir hale getirirken, gözler Hande Erçel'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu
- Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına ve don: Radara yansıdı
- Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti
- Alarm çalmadan önce uyananlar dikkat! Beyninizin size bir mesajı var: İşte nedeni
- Taşacak Bu Deniz’in Şirin’i Gamze Süner Atay kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…
- AFAD açıkladı: Karadeniz ve Akdeniz açıklarında deprem!
- AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sınav tarihleri
- Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?
- Yaşlılık belirtisi sanıyorduk! Saçtaki tek beyaz tel: Görünmez bir düşmanı durduruyormuş
- Tırnak bakım yağlarına elveda: Güçlü ve parlak tırnakların sırrı mutfakta gizli