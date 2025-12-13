"Çok yalnızım" demişti! Hande Erçel'den yeni aşk itirafı...

13 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2025 11:14
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, herkesin merak ettiği konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren Hande Erçel, özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde...

Hakan Sabancı ile yaşadığı sürpriz ayrılığın ardından ünlü oyuncunun aşk hayatı merak konusu olurken, hakkında ortaya atılan yeni iddialar dikkat çekti.

Erçel'in, yapımcı Onur Güvenatam ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin birlikte Londra'ya gittiği iddiası magazin dünyasında günlerce konuşulurken, merak edilen açıklama sonunda geldi.

AŞK İTİRAFI GELDİ

Havalimanında görüntülenen Hande Erçel, kendisine yöneltilen sorulara temkinli bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YALNIZIM' DEMİŞTİ

Öte yandan Erçel, geçtiğimiz haftalarda doğum günü sonrası muhabirlerle sohbet etmiş ve özel hayatıyla ilgili, "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok" sözleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncunun bu açıklaması, yeni aşk iddialarını daha da merak edilir hale getirirken, gözler Hande Erçel'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

