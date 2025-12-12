Fotoğrafları kaldırdı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor mu?
3,5 ay önce sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil çiftinin sosyal medya hamleleri "boşanıyorlar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile iki yıldır bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta dünyaevine girmişti.
Ancak mutluluklar kısa sürdü. Kasım ayında katıldığı bir programda geçmiş ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Erbil, "Bütün eşlerimi aldattım, hiçbir zaman tek eşli kalamadım" sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.
Bu açıklamanın ardından çiftin arasında kriz çıktığı, Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Erbil ise canlı yayında eşine olan sevgisini dile getirerek özür dilemiş, "Gülseren Erbil'i sevdim, hâlâ aşığım. Onu üzdüysem özür diliyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, HESAPLAR KAPANDI
Her şey yoluna girdi derken çift cephesinde yeni bir hareketlilik yaşandı.
Gülseren Ceylan'ın 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapattığı görüldü. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in de nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdığı fark edildi.
Bu hamleler sonrası "Boşanıyorlar mı?" sorusu sosyal medyada yeniden alevlendi. Çift, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, takipçiler süreci yakından izlemeye devam ediyor.
