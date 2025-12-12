Fotoğrafları kaldırdı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor mu?

Kaynak: Instagram

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, HESAPLAR KAPANDI

Her şey yoluna girdi derken çift cephesinde yeni bir hareketlilik yaşandı.

Gülseren Ceylan'ın 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapattığı görüldü. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in de nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdığı fark edildi.

Bu hamleler sonrası "Boşanıyorlar mı?" sorusu sosyal medyada yeniden alevlendi. Çift, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, takipçiler süreci yakından izlemeye devam ediyor.