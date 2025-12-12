Mansur Yavaş "bedava taşıyacak" demişti! Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

(FOTO: AA )

Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "'Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz."

MANSUR YAVAŞ "BEDAVA TAŞIYACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan (22 Kasım 2025) tarihinde ABB Meclisi'nde 2026 bütçe görüşmelerinde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, trafik ve ulaşım sorunuyla ilgili dikkat çeken bir vaatte bulunarak, "Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor" dedi.