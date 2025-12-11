11 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri İbrahim Tatlıses’ten olay yaratan "evlat" paylaşımı!

İbrahim Tatlıses’ten olay yaratan "evlat" paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 16:48
İbrahim Tatlıses’ten olay yaratan evlat paylaşımı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemini salladı. Tatlıses, tek görüştüğü çocuğu olan İdo Tatlıses’e övgü dolu sözlerle seslendi.

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklar son dönemde iyice alevlenmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da polis kontrolünde "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözünü kullandığı öne sürülen Dilan Çıtak'la ilgili usta sanatçıya soru yöneltildi.

73 yaşındaki türkücü, Muhabir Online mikrofonuna yaptığı açıklamada "Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek de… fermuar." diyerek konuşmak istemediğini el işaretiyle ifade etmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oğul Ahmet Tatlıses'le Hukuk Savaşı

Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile de sorunları bitmiyor. İbrahim Tatlıses, büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

73 yaşındaki Türkücü Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı ve Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

"YALANSIZ DOLANSIZ EVLAT BU"

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

İki çocuğuyla sorun yaşayan 'İmparator'dan göndermeli paylaşım geldi. Ünlü oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını paylaşan 'İmparator' "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm seninle gurur duyuyorum" dedi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör