İbrahim Tatlıses’ten olay yaratan "evlat" paylaşımı!

Kaynak: Sosyal medya

Oğul Ahmet Tatlıses'le Hukuk Savaşı

Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile de sorunları bitmiyor. İbrahim Tatlıses, büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

73 yaşındaki Türkücü Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı ve Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.