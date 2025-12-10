10 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü!

Şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 11:50
Şarkıcı Mehmet Erdem’in acı günü!

Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Erdem, paylaşımında; "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mehmet Erdem özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü şarkıcının 2021 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Vildan Atasever de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör