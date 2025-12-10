Aylardır tedavi gören Kadir İnanır son haliyle gündem oldu!
Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ile ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.
Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bakımda tutulmuş, durumunun iyileşmesiyle önce normal servise alınmış, ardından da taburcu edilmişti.
Sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanan usta sanatçı, geçtiğimiz temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle bu kez başka bir hastanede yeniden tedavi altına alınmıştı. Yaşanan sürecin ardından İnanır'ın sağlık kontrolleri ve fizik tedavi süreci devam etti.
Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, usta oyuncuyu ziyaret etti ve ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.
