Yunus Günçe'nin yangın paniği: "Çok ciddi bir şey atlattık"
Ünlü oyuncu ve komedyen Yunus Günçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Günçe, eşiyle birlikte çok ciddi bir kaza atlattıklarını duyurarak evlerinde yangın çıktığını açıkladı.
Bir dönem Survivor'daki kendine has tarzıyla hafızalara kazınan, şimdilerde ise stand-up gösterileriyle sahnelerde olan Yunus Günçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.
Günçe, eşiyle birlikte çok ciddi bir kaza atlattıklarını duyurarak evlerinde yangın çıktığını açıkladı. Yaşadıkları panik dolu anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, olayın nasıl gerçekleştiğine dair detay vermese de büyük bir tehlike atlattıklarını belirtti.
Günçe, "Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız. Kimse yaşamaz!" sözleriyle yaşadıkları korkuyu dile getirdi.
Ünlü isim, yangın sırasında kendilerine yardımcı olan komşulara ve ekiplere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Paylaşımın ardından hayranları sosyal medyada Günçe'ye "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.
