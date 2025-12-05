05 Aralık 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son durumunu açıkladı

Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son durumunu açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 11:33
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu son durumunu açıkladı

Bir süredir kanserle mücadele eden sunucu ve ve yazar Ece Vahapoğlu, "4. kemo bitti" diyerek son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

47 yaşındaki sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagrm hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Vahapoğlu, üzücü haberi şu ifadelerle duyurmuştu:

''Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım.''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''HASSAS BİR SÜREÇ''

Vahapoğlu, sözlerinin devamında da; ''Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

İki aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, dördüncü kemoterapiyi aldığını söyleyerek tedavi sürecindeki son durumu paylaştı

Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''4.kemo bitti. Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4. kemoterapiyi aldım ve eve döndüm; 1 hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak; MR görüntüleme ve belki kolonoskopi. Tedavimin gidişatı için.''

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör