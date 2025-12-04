Sosyetede duygulandıran vefa: Sinan Dereli abisinin manevi mirasına sahip çıktı
Sosyete kulislerinde son günlerin en dikkat çeken ve en anlamlı gelişmelerinden biri Dereli ailesinden geldi. İş ve cemiyet dünyasında saygın bir yere sahip olan merhum Mehmet Dereli’nin ardından ailesinde yaşanan vefa dolu hareket, çevrede takdirle karşılandı.
İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mehmet Salih Dereli, 2016 yılında geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Eylül 2024'te yeniden hastaneye kaldırılan Dereli, tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz aylarda 68 yaşında hayatını kaybetmişti.
ABİSİNİN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
Dereli'nin vefatının ardından sosyete kulislerinde "evlilik dışı çocukların miras davaları" konuşulmaya devam ederken, İstanbul'a gelen küçük bir çocuk bambaşka bir hikâyeyi gündeme taşıdı.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Dereli ailesine dair herkesi derinden etkileyen bir detayı paylaştı.
"TORUNLARI GİBİ İLGİLENİYOR"
"Sosyetede son günlerde, evlilik dışı doğan çocukların miras davalarıyla yatıp kalkarken İstanbul'a bir çocuk geldi ki, "Böyle güzel şeyler de oluyor" dedirtti. Sözünü ettiğim çocuk, merhum Mehmet Dereli'nin, sevgilisi Elaine Fonceca'nın 2020 yılında sperm bankası yoluyla dünyaya getirdiği Olivia.
Mehmet Dereli o zaman, anne olmak isteyen sevgilisine izin vermiş ve dünyaya getirdiği Olivia'ya da resmen olmasa da manevi olarak babalık yapmıştı. Mehmet Dereli şubat ayında aramızdan ayrılınca Olivia'nın Türkiye ile bir bağının kalmadığını düşünmüştüm ama yanılmışım.
"BÖYLE VEFAYA AZ RASTLANIR"
Manevi amcası Sinan Dereli, Olivia'yı İstanbul'a davet etmiş. Hafta sonunda annesiyle birlikte gelen manevi yeğenini evinde ağırlıyormuş. Bu arada Sinan Bey'in hayat arkadaşı Bettina Machler de Olivia ile kendi torunu gibi ilgileniyormuş.
Hatta, önceki gün kendi torunları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko'yu da çağırmış üçüyle birlikte güzel bir gün geçirmişler. Bettina Hanım, ayrıca üçünü mutfağa sokmuş ve hep birlikte Noel kurabiyesi yapmışlar. Böyle vefaya az rastlanır; Sinan Dereli ve Bettina Machler'in gönüllerine sağlık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur, işçi, öğrenci... Yılbaşında yenileniyor: 2026'da toplam kaç gün resmi izin var?
- Sağanak ve kar günlerce yağacak! Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Listede olmayan il yok!
- AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
- Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra itiraf! Bakın 6 yıldır ne yapıyormuş…
- Gözler o listede! İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Yataktan kalkınca hemen yapın! Kaliteli uykuya giden yol: Basit ama etkili
- Kuruluş Orhan Dafne kimdir? Merve Çandar kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- Sesiniz kötü diye utanmayın! Şarkı söylemek resmen tedavi: Bu faydasını kimse bilmiyor
- A101’de Yılbaşı hazırlıkları başladı! 4 Aralık’ta hangi ürünler indirimde?
- Çöldeki sır: 2 bin yıl önceki şapkanın sahibi kimdi? Arkeologlar ikiye bölündü
- Optik illüzyon: Herkes ağaçları görüyor, gizli fotoğrafçıyı ise sadece bir dedektif bulabilir
- Spotify Wrapped 2025 belli oldu! Spotify özet nasıl bakılır? İşte en çok dinlenen şarkılar