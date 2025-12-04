04 Aralık 2025, Perşembe
Sosyetede duygulandıran vefa: Sinan Dereli abisinin manevi mirasına sahip çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 08:36 Güncelleme: 04.12.2025 09:07
Sosyete kulislerinde son günlerin en dikkat çeken ve en anlamlı gelişmelerinden biri Dereli ailesinden geldi. İş ve cemiyet dünyasında saygın bir yere sahip olan merhum Mehmet Dereli’nin ardından ailesinde yaşanan vefa dolu hareket, çevrede takdirle karşılandı.

İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mehmet Salih Dereli, 2016 yılında geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Eylül 2024'te yeniden hastaneye kaldırılan Dereli, tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz aylarda 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

ABİSİNİN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Dereli'nin vefatının ardından sosyete kulislerinde "evlilik dışı çocukların miras davaları" konuşulmaya devam ederken, İstanbul'a gelen küçük bir çocuk bambaşka bir hikâyeyi gündeme taşıdı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Dereli ailesine dair herkesi derinden etkileyen bir detayı paylaştı.

"TORUNLARI GİBİ İLGİLENİYOR"

"Sosyetede son günlerde, evlilik dışı doğan çocukların miras davalarıyla yatıp kalkarken İstanbul'a bir çocuk geldi ki, "Böyle güzel şeyler de oluyor" dedirtti. Sözünü ettiğim çocuk, merhum Mehmet Dereli'nin, sevgilisi Elaine Fonceca'nın 2020 yılında sperm bankası yoluyla dünyaya getirdiği Olivia.

Mehmet Dereli o zaman, anne olmak isteyen sevgilisine izin vermiş ve dünyaya getirdiği Olivia'ya da resmen olmasa da manevi olarak babalık yapmıştı. Mehmet Dereli şubat ayında aramızdan ayrılınca Olivia'nın Türkiye ile bir bağının kalmadığını düşünmüştüm ama yanılmışım.

"BÖYLE VEFAYA AZ RASTLANIR"

Manevi amcası Sinan Dereli, Olivia'yı İstanbul'a davet etmiş. Hafta sonunda annesiyle birlikte gelen manevi yeğenini evinde ağırlıyormuş. Bu arada Sinan Bey'in hayat arkadaşı Bettina Machler de Olivia ile kendi torunu gibi ilgileniyormuş.

Hatta, önceki gün kendi torunları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko'yu da çağırmış üçüyle birlikte güzel bir gün geçirmişler. Bettina Hanım, ayrıca üçünü mutfağa sokmuş ve hep birlikte Noel kurabiyesi yapmışlar. Böyle vefaya az rastlanır; Sinan Dereli ve Bettina Machler'in gönüllerine sağlık."

