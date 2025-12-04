Sosyetede duygulandıran vefa: Sinan Dereli abisinin manevi mirasına sahip çıktı

Kaynak: Sosyal medya

"TORUNLARI GİBİ İLGİLENİYOR"

"Sosyetede son günlerde, evlilik dışı doğan çocukların miras davalarıyla yatıp kalkarken İstanbul'a bir çocuk geldi ki, "Böyle güzel şeyler de oluyor" dedirtti. Sözünü ettiğim çocuk, merhum Mehmet Dereli'nin, sevgilisi Elaine Fonceca'nın 2020 yılında sperm bankası yoluyla dünyaya getirdiği Olivia.

Mehmet Dereli o zaman, anne olmak isteyen sevgilisine izin vermiş ve dünyaya getirdiği Olivia'ya da resmen olmasa da manevi olarak babalık yapmıştı. Mehmet Dereli şubat ayında aramızdan ayrılınca Olivia'nın Türkiye ile bir bağının kalmadığını düşünmüştüm ama yanılmışım.

"BÖYLE VEFAYA AZ RASTLANIR"

Manevi amcası Sinan Dereli, Olivia'yı İstanbul'a davet etmiş. Hafta sonunda annesiyle birlikte gelen manevi yeğenini evinde ağırlıyormuş. Bu arada Sinan Bey'in hayat arkadaşı Bettina Machler de Olivia ile kendi torunu gibi ilgileniyormuş.

Hatta, önceki gün kendi torunları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko'yu da çağırmış üçüyle birlikte güzel bir gün geçirmişler. Bettina Hanım, ayrıca üçünü mutfağa sokmuş ve hep birlikte Noel kurabiyesi yapmışlar. Böyle vefaya az rastlanır; Sinan Dereli ve Bettina Machler'in gönüllerine sağlık."