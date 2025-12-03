Platonik aşkına 35 yıl sonra kavuştu! Ünlü mimar Abdullah Burnaz’dan radikal karar!

Kaynak: Sosyal medya

Bu arada daha önce yazdığım bu büyük aşkın geçmişini de hatırlatayım. Abdullah Burnaz ile Özlem Kaymaz, 35 yıl önce daha öğrenciyken Ayvalık'ta karşılaşıyorlar, aralarında platonik bir aşk oluyor ama devamı gelmiyor. 35 yıl sonra, başlarından başka evlilikler geçip, çocukları olduktan ve boşandıktan sonra birbirlerini buluyorlar.