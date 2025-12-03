Platonik aşkına 35 yıl sonra kavuştu! Ünlü mimar Abdullah Burnaz'dan radikal karar!
Ünlü mimar Abdullah Burnaz, 13 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşkı yeniden buldu. Aradan geçen 35 yılın ardından platonik duygularına kavuşan Burnaz, hayatını tamamen sevgilisi için değiştirdi.
Roma'da 13 yıl önce evlenen Selin Denizli ve Abdullah Burnaz, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Ünlü isim, şimdilerde yeni ilişkisiyle adından söz ettiriyor.
SABAH yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü mimar Abdullah Burnaz ile eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz arasındaki aşkı gündeme taşıdı.
"Geçen yıl 13 yıllık eşi Selin Denizli'den boşanan ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın kalbinin götürdüğü yere gidip işini Amsterdam'a taşıdığını öğrendim. Burnaz, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı eski Türkiye güzellerinden Özlem Kaymaz, Amsterdam'da yaşadığı için orada ofis açmış.
İstanbul'da yaşayan Burnaz, sevgilisine yakın olup onu daha çok görebilmek için açtığı ofis sayesinde İstanbul'dan çok Amsterdam'da kalıyormuş. Tabii bir yandan da ofisini oturtmaya ve Hollandalılardan aldığı işlerle uğraşıyormuş.
Bu arada Burnaz, aşkı ile işinin bir arada olmasını istemiş ama İstanbul'daki ofisini de kapatmamış. İki ofisle birden çok başarılı olduğu işini yapmaya devam ediyormuş.
Bu arada daha önce yazdığım bu büyük aşkın geçmişini de hatırlatayım. Abdullah Burnaz ile Özlem Kaymaz, 35 yıl önce daha öğrenciyken Ayvalık'ta karşılaşıyorlar, aralarında platonik bir aşk oluyor ama devamı gelmiyor. 35 yıl sonra, başlarından başka evlilikler geçip, çocukları olduktan ve boşandıktan sonra birbirlerini buluyorlar.
Platonik aşkına 35 yıl sonra kavuşan Abdullah Burnaz, bırakın Amsterdam'ı, dünyanın bir ucunda yaşasa bile Özlem Kaymaz'ın peşinden giderdi herhalde. Mutlulukları daim olur umarım."
