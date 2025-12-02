02 Aralık 2025, Salı
Ünlü oyuncuya şantaj şoku! Evini bile değiştirdi! "Seni öldürür keserim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 08:35 Güncelleme: 02.12.2025 09:11
Genç oyuncu Cemre Cansaatçi, sosyal medyada bir süredir Barış Kaya olarak konuştuğu kişinin aslında Kübra Kaya olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Oyuncu, şantaj ve ölüm tehditlerinin ardından soluğu karakolda aldı.

29 yaşındaki oyuncu Cemre Cansaatçi, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin şantaj ve tehditleri nedeniyle zorlu bir süreç yaşadı.

Cansaatçi, 2023 yılında çevrim içi olarak Barış Kaya isimli biriyle iletişim kurmaya başladı. Ancak bir süre sonra bu kişinin aslında Kübra Kaya adlı bir kadın olduğunu öğrendi.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

Gerçek kimliğin ortaya çıkmasıyla birlikte iletişimi sonlandıran Cansaatçi, bu kararı sonrası daha büyük bir baskıyla karşılaştı. İddiaya göre Kübra Kaya, konuşmalar esnasında elde ettiği ses kayıtları, görüntüler ve aileye dair bilgileri kullanarak genç oyuncuya şantaj yapmaya başladı.

EVİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Cansaatçi, tacizi durdurmak için Kaya'yı tüm sosyal medya hesaplarından engelledi. Ancak bu kez farklı hesaplar ve sahte profiller üzerinden tekrar rahatsız edilmeye devam etti. Sürekli artan tehditler karşısında büyük korku yaşayan oyuncu, çareyi evini değiştirmekte buldu.

Yaşadıklarını anlatan Cemre Cansaatçi, "Arkadaşıma ulaşıp beni öldüreceğini, keseceğini söylemiş. 'Benden korkun" dedi. Yaklaşık bir buçuk senedir bu şahıstan tehdit alıyorum. Beni tehdit eden Kübra Kaya isimli kişiden SABAH davacı ve şikayetçiyim" dedi.

