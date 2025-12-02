Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygusal paylaşım!

OLAYIN GEÇMİŞİ

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın üzeri kapalı teras kısmındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan oğlu Tuğberk Yağız, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu. Ortaya atılan iddialar ve yeni ses kayıtları sonrası soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA