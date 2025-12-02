Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten duygusal paylaşım!

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 13:58
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde annesinin mezarını ziyaret eden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ziyaret sırasında çekilen kareyi sosyal medyada paylaşmıştı.

Gülter,"Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgârlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim." sözleriyle sevenlere ricada bulunmuştu.

"KÜÇÜK KANARYAM"

Güllü'nün oğlu, sosyal medya üzerinden annesini anmaya devam ediyor.

Gülter, son olarak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim, bugün seninkilerin maçı var. Kim atarsa atsın sevinelim." notunu düştü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın üzeri kapalı teras kısmındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan oğlu Tuğberk Yağız, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu. Ortaya atılan iddialar ve yeni ses kayıtları sonrası soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

