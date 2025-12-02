Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten duygusal paylaşım!
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde annesinin mezarını ziyaret eden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ziyaret sırasında çekilen kareyi sosyal medyada paylaşmıştı.
Gülter,"Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgârlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim." sözleriyle sevenlere ricada bulunmuştu.
"KÜÇÜK KANARYAM"
Güllü'nün oğlu, sosyal medya üzerinden annesini anmaya devam ediyor.
Gülter, son olarak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim, bugün seninkilerin maçı var. Kim atarsa atsın sevinelim." notunu düştü.
OLAYIN GEÇMİŞİ
52 yaşındaki ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın üzeri kapalı teras kısmındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi İstanbul'da toprağa verilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan oğlu Tuğberk Yağız, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu. Ortaya atılan iddialar ve yeni ses kayıtları sonrası soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvurusu son durum: Tarihler açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
- Kişiliğinizi baştan şekillendirecek 8 kadim Japon atasözü: Hayata bakışınız değişecek
- TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? Kuralar hangi tarihte başlayacak?
- Evdeki küçük sinekleri bir gecede yok eden yöntem: Kokusu anında etkiliyor
- Küçük yaşta başlayan tehlike! Ruh sağlığı, uyku bozukluğu ve obezite riskini artırıyor
- Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak?
- Aralık 2025 kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar açıklandı! İşte başvuru tarihleri
- Tarım Kredi'de yüzde 50 indirim kampanyası başladı! İşte 2-14 Aralık kataloğu
- Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?
- Baraj doluluk oranlarında son tablo: Üç büyükşehirde su seviyesi ne durumda?
- Aralık dolunayı ne zaman? Neden “Soğuk Süper Ay” olarak bilinir? İşte burçlara etkileri…
- Kar, sağanak, don... Meteoroloji uyardı: Polar Vorteks zayıf yeni sistem geliyor