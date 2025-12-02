A.B.İ.'nin başrolü Afra Saraçoğlu partneri Kenan İmirzalıoğlu'na övgü yağdırdı
Yakında atv ekranlarında başlayacak olan yeni dizi 'A.B.İ.' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
ATV'nin en çok merak edilen yapımlarından A.B.İ.'nin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun bir araya getiren dizi, ilk olarak yaş eleştirileriyle gündeme gelmişti.
YAŞ ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Konuya ilişkin açıklama yapan İmirzalıoğlu, "Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim, sonra sorarsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Dizinin bir diğer başrolü Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün Amsterdam tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Saraçoğlu, rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Kısa bir tatil yaptığını belirten oyuncu, "İki üç günlük aram vardı, dinlenmek istedim. Haberim yoktu, arkadaşım orada bana sürpriz yaptı. Çok tatlı, sıcak bir ortamdı benim için, çok güzel geçti" dedi.
"ÇOK GÜZEL UYUM YAKALADIK"
Güzel oyuncu, partneriyle uyumunu ise şu sözlerle ifade etti: "Çok güzel bir uyum yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım, her şey yolunda. Çekimler gayet güzel geçiyor."
Özel hayatıyla ilgili sorulara da "Bildiğiniz gibi, değişen bir şey yok" diyerek hayatında kimse olmadığını ima etti.
LAKABI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Saraçoğlu, Instagram hesabındaki paylaşımla dikkat çekti. 2 Aralık 1997 doğumlu olan ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşına "merhaba" dedi.
27 yaşına giren oyuncu, yakın arkadaşı Yeşim Yeşilçimen'in pasta sürprizini sosyal medyada paylaştı. Yeşim Yeşilçimen'in yakın arkadaşına 'Afoperi' dediği ortaya çıktı.
