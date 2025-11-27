Yaprak Dökümü'nün "Hayriye Hanım"ı Güven Hokna'nın son hali gündem oldu
Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde "Hayriye" karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle gündem oldu. Zayıflığı dikkatlerden kaçmayan usta oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisi, yıllar geçse de hala büyük bir ilgiyle izleniyor...
Ali Rıza Bey'den Hayriye Hanım'a, Necla ve Leyla'dan Fikret'e, Oğuz ve Ferhunde'ye kadar her bir ismiyle efsaneler arasında yer alan yapım, tekrar bölümleriyle büyük ilgi görüyor.
Son dönemde dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün sıkça kameralar karşısına çıkarken gözler, bir süredir gözlerden uzak yaşayan Güven Hokna'daydı.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
78 yaşındaki deneyimli oyuncunun son görüntüsü ortaya çıktı. Bakımlı ve fit haliyle dikkat çeken oyuncuya, takipçileri övgüler yağdırdı.
