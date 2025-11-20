Miss Universe için geri sayım! Ceren Arslan paylaştı: "Türk bayrağına izin verilmedi"

CEREN ARSLAN KİMDİR ?

Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programıyla uluslararası bir eğitim gördü.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensup. Profesyonel olarak modellik yapan Arslan, modelliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da yakından ilgileniyor.

Modellik kariyerine 'Model of Turkey' yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasını adını yazdırdı ve 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

Kaynak: Instagram