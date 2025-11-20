20 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 17:07
Miss Universe için geri sayım! Ceren Arslan paylaştı: Türk bayrağına izin verilmedi

Ceren Arslan, Tayland’da yarın gerçekleşecek Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Yarışma öncesi sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Arslan, sahneye çıkarken Türk bayrağıyla yer almak istediğini ancak buna izin verilmediğini takipçileriyle paylaştı.

Miss Universe 2025'te Türkiye adına yarışacak olan 26 yaşındaki Ceren Arslan, yarışma başlamadan önce hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Tayland'da 21 Kasım'da yapılacak final gecesi öncesi ilk olarak ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan, Osmanlı motifleriyle bezeli elbisesiyle beğeni topladı.

"BAYRAĞIMI GURURLA TAŞIYORUM"

Eline çizdiği Türk bayrağı ile dikkat çeken Arslan, yarışma öncesi duygularını paylaşarak destek mesajı yollayan takipçilerine şu ifadelerle seslendi:

"Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak"

GÜVENLİK ENGELİ

Ceren Arslan, sahnedeyken bir destekçisinin elindeki Türk bayrağını almak istedi ancak organizasyon güvenliği tarafından bu talep reddedildi.

Yaşanan bu durumun ardından sosyal medya kullanıcıları Arslan'a çok sayıda destek mesajı gönderdi.

CEREN ARSLAN KİMDİR ?

Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programıyla uluslararası bir eğitim gördü.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensup. Profesyonel olarak modellik yapan Arslan, modelliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da yakından ilgileniyor.

Modellik kariyerine 'Model of Turkey' yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasını adını yazdırdı ve 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

