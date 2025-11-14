Tolgahan Sayışman: "İyi ki yapımcı oldum"

Oyunculuğu bırakarak yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, Etiler'de görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre; Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden Sayışman, "Oyunculuğu özlüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bazen özlüyorum, bazen de çalışma şartlarını görünce, iyi ki çocuklarımla vakit geçirme şansı elde ettim diyorum. 0-6 yaş arası çok önemli. Ben o yaşlarında onlarla bir aradayım."

