Tolgahan Sayışman: "İyi ki yapımcı oldum"

Giriş: 14.11.2025 09:13
Tolgahan Sayışman: İyi ki yapımcı oldum

Oyunculuğu bırakarak yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Oyunculuğu bırakarak yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, Etiler'de görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre; Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden Sayışman, "Oyunculuğu özlüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bazen özlüyorum, bazen de çalışma şartlarını görünce, iyi ki çocuklarımla vakit geçirme şansı elde ettim diyorum. 0-6 yaş arası çok önemli. Ben o yaşlarında onlarla bir aradayım."

