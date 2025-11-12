Yoğun bakıma alınmıştı! Muazzez Abacı'ya duygusal doğum günü kutlaması!
Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı'nın tedavisi sürüyor. Usta sanatçının sağlık durumu merak edilirken yakın dostu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek iyi haberi merakla bekliyor.
Geçtiğimiz hafta anjiyo olan ve stent takılan Muazzez Abacı, önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. Abacı'nın menajeri Taner Budak, Abacı'nın son sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
CİĞERLERİ SU TOPLADI
Budak, yayımladığı mesajda "Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su topladı. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için" ifadelerini kullanmıştı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Abacı'nın yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı.
''SENİ ÇOK SEVİYORUM''
Akay, 12 Kasım 1947 doğumlu olan ve bugün 78 yaşına giren Muazzez Abacı'nın doğum gününü; ''En kısa zamanda iyileşip aramızda olmanı diliyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum can'' sözleriyle kutladı.
