08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Bella Hadid'in favori tatlısı Türk mutfağından çıktı! "10 dakikada bitecek"

Bella Hadid'in favori tatlısı Türk mutfağından çıktı! "10 dakikada bitecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 11:25 Güncelleme: 08.11.2025 11:55
ABONE OL
Bella Hadid’in favori tatlısı Türk mutfağından çıktı! 10 dakikada bitecek

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türk yemeklerine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk mutfağının simge tatlısı baklavaya olan hayranlığını dile getiren Hadid, takipçilerini mest etti.

Filistinli Müslüman bir aileden gelen ve babası Mohamed Anwar Hadid olan ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde yaptığı dikkat çekici hareketlerle gündeme gelmiş, kariyeri ne olursa olsun Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü model, aynı zamanda Türk mutfağına olan ilgisiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

Daha önce Kapadokya gezisinde et döner yerken görüntülenen, ardından elinde Türk kahvesi paketiyle poz veren Hadid, bu kez de cevizli baklavaya olan sevgisini paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"10 DAKİKADA BİTECEK"

Hadid, Instagram hikâyesinde cevizli baklavayı "Favori bunlar. 10 dakikada bitecek!" notuyla paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör