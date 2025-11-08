Bella Hadid'in favori tatlısı Türk mutfağından çıktı! "10 dakikada bitecek"

Filistinli Müslüman bir aileden gelen ve babası Mohamed Anwar Hadid olan ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde yaptığı dikkat çekici hareketlerle gündeme gelmiş, kariyeri ne olursa olsun Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya