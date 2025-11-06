06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 7 isim için takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 7 isim için takipsizlik kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.11.2025 10:59 Güncelleme: 06.11.2025 11:07
ABONE OL
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 7 isim için takipsizlik kararı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen 7 isim hakkında takipsizlik kararı verildi.

8 Ekim günü 19 ünlü ismin ifade vermesiyle gündeme oturan uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması / İHAÜnlülere uyuşturucu soruşturması / İHA

7 ÜNLÜ İSME TAKİPSİZLİK KARARI!

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

8 KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.

Ünlülerde uyuşturucu tespit edildiÜnlülerde uyuşturucu tespit edildi ÜNLÜLERDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör