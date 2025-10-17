Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kan örnekleri alınmıştı: Ahaber.com.tr uyuşturucu madde tespit edilen o ünlülerin listesine ulaştı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ünlü isim, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Ahaber.com.tr uyuşturucu madde tespit edilen o ünlülerin listesine ulaştı.

KAN VE/VEYA SAÇ ÖRNEKLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE POZİTİF ÇIKAN KİŞİLER

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında ve saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi

KANINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler: Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.



UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk

Ayrıntılar geliyor...