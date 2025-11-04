Murat Özdemir'le aşk mı yaşıyor? Elif Buse Doğan'dan beklenen açıklama geldi
Son günlerde şarkıcı Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir’in boşanmasında Elif Buse Doğan’ın rolü olduğu yönündeki iddialar magazin gündemini sarsmıştı. Ünlü şarkıcı, sonunda beklenen sözlü açıklamayı yaptı.
Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir'in 1,5 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından, boşanma sürecine ilişkin çıkan iddialarda adı sıkça geçen Elif Buse Doğan, sessizliğini bozmuştu.
"10 GÜN ÖNCE TANIŞTIK"
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur.
"İFTİRALAR TAMAMEN YALANDIR"
Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, "boşanmaya sebep olduğum" yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm."
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabından konuya dair ilk açıklamayı yapan Elif Buse Doğan, 2. Sayfa mikrofonlarına konuşarak başka bir açıklama yaptı.
"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"
Doğan, "Bu konuyla ilgi Instagram'dan açıklama yaptım. Yaklaşık 20 gündür tanıştığım biri öyle yazılanlar gibi durumlar söz konusu değil. Bu konuyla ilgi çok konuşulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
