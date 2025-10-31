31 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 13:56
Ağlayarak duyurmuştu! Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı

Sevenlerinin Survivor'da yeniden görmek istediği Nagihan Karadere, sağlık sorunlarından dolayı katılamayacağını açıkladıktan sonra son durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor 2026 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor...

ÜÇÜNCÜ İSİM AÇIKLANDI

Yeni sezonun "Ünlüler & All Star" konseptiyle izleyici karşısına çıkacağı yarışmada şu ana kadar açıklanan isimler arasında Bayhan, Keremcem ve İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yer alıyor.

SURVİVOR DEFTERİNİ KAPATTI!

Ancak Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nagihan Karadere, yaptığı duygusal açıklamayla hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaşım yapan Karadere, sağlık sorunları nedeniyle Survivor defterini kapattığını duyurdu.

Karadere, "Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor'ın s'sini duymak istemiyorum" sözleriyle içini döktü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevenlerinin son durumunu merak ettiği Nagihan, yeni bir paylaşım yaptı.

Karadere, şu ifadeleri kullandı:

''Zor bir süreçten geçiyorum. Çok arayan soran arkadaşlarım dostlarım oldu. Buradan herkese toplu olarak çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz test sonuçlarımı bekliyorum. Hayatımın olağan akışına da devam etmeye çalışıyorum. Merak etmeyin iyi olacağım. Daha önce atlattık yine atlatacağız.''

