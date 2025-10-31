Ağlayarak duyurmuştu! Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı

Kaynak: Instagram

SURVİVOR DEFTERİNİ KAPATTI!

Ancak Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nagihan Karadere, yaptığı duygusal açıklamayla hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaşım yapan Karadere, sağlık sorunları nedeniyle Survivor defterini kapattığını duyurdu.

Karadere, "Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor'ın s'sini duymak istemiyorum" sözleriyle içini döktü.