Hakan Sabancı sessizliğini bozdu! Aylar sonra ilk paylaşım

Sosyetenin tanınan isimlerinden Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Hande Erçel, magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyordu.

Bir dönem evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan ünlü çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ortaya atılan "üçüncü kişi" iddialarını ise Sabancı net bir şekilde yalanlamıştı.

Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Sabancı, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak iş insanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Sabancı, spor salonunda çekilen bir fotoğrafını hikâye bölümünde paylaşarak adeta sosyal medyaya "geri dönüş" yaptı.

