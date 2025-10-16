Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan ayrılık sonrası soluğu gecelerde aldı!
Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Ergene ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran iş insanı İzzet Özilhan, boşanma sonrası ilk kez bir mekanda eğlenirken görüntülendi.
Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikâh masasına oturarak ekranlara veda etmiş ve kendisine bambaşka bir hayat kurmuştu. Ancak, 14 yıldır süren bu evlilik 3 Eylül 2025 tarihinde resmen sona erdi.
BÖYLE DUYURMUŞTU
Yasemin Özilhan, boşanma haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.
Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."
Yıllardır örnek çift olarak gösterilen iki çocuklu Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin ayrılığı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
BOŞANMA SONRASI İLK AŞK DEDİKODUSU
Tarafların boşanmasının ardından gündeme gelen ilk aşk dedikodusu Yasemin Ergene tarafından yaşandı.
Ergene'nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.Ancak ünlü oyuncu, yakın çevresine iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.
İZZET ÖZİLHAN EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Günaydın'ın haberine göre; tüm bunların ardıdnan Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan, arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.
