Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan ayrılık sonrası soluğu gecelerde aldı!

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."

Yıllardır örnek çift olarak gösterilen iki çocuklu Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin ayrılığı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.