İşte Güllü'nün kesin ölüm nedeni! Adli tıp 'kati' raporu çıktı
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün, adli tıp 'kati' raporu çıktı. Mütalaada, kanında etil alkol tespit edilen Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair delil bulunmadığı ve düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda öldüğü belirtildi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü'nün, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı kesin raporla sonuçlandı.
Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda, 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.
BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI
Pencereden düşmeden önceki son anları, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının adli tıp 'kati' raporu da çıktı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.
ALKOL TESPİT EDİLDİ, BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANMADI
Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.
Birinci İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, "Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Rapor, soruşturma dosyasında yer almak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?
- Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?
- Parke çizikleri dert olmaktan çıkıyor: Tek bir malzemeyle ilk günkü parlaklığa kavuşuyor
- 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı: Sınav tarihleri ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılacak?
- 2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ALES-YKS-YÖKDİL-KPSS-MSÜ sınav takvimi son durum nedir?
- Sürekli aynı sorular, unutkanlık ve ruh hali değişimi… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler yaşlılık değil
- 14 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler ekranda?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GS MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 16.881 TL alana ocakta 19.089 lira maaş! 4A-4B emeklisine, dul ve yetim aylığına zamlı tablo sil baştan geldi
- 14-17 Ekim BİM aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? TV, ütü, mama sandalyesi, dik süpürge
- İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur, ne kadar ödeniyor?
- TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?