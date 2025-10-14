İşte Güllü’nün kesin ölüm nedeni! Adli tıp ’kati’ raporu çıktı

Kaynak: DHA

BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI

Pencereden düşmeden önceki son anları, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının adli tıp 'kati' raporu da çıktı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.