Wilma Elles'in panik anları: Çocuklarıyla kaldığı otelde çıkan yangın çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez anne olmanın sevincini yaşan ünlü oyuncu Wilma Elles, Monte Carlo'da konakladığı otelde çıkan yangında büyük panik yaşadı.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz ay dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü isim, oğluna "Leon Mirza" adını verdiğini açıklarken, doğum sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun."
Elles, şimdi ise başına gelen bir olayla gündeme geldi. SABAH'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, Monte Carlo'da konakladığı otelde çıkan yangında büyük panik yaşadı.
HABERİ BÖYLE DUYURDU
Elles, yaşadıklarını sosyal medyada yaptığı paylaşımda şöyle anlattı: "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi."
