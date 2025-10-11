Wilma Elles’in panik anları: Çocuklarıyla kaldığı otelde çıkan yangın çıktı!

Kaynak: Instagram

Ünlü isim, oğluna "Leon Mirza" adını verdiğini açıklarken, doğum sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun."