Almeda Baylan’dan dikkat çeken paylaşım! Survivor 2026’ya katılacak mı?

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Almeda, geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Baylan'dan boşandığı duyurmuştu.

Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram