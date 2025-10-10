Almeda Baylan’dan dikkat çeken paylaşım! Survivor 2026’ya katılacak mı?

10 Ekim 2025, Cuma
10.10.2025
Survivor 2026 kadrosu belli olmaya başladı. İlk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğu açıklanırken, geçtiğimiz sezonun olaylı yarışmacılarından Almeda Baylan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan Survivor 2026 için geri sayım başladı.

Adem Kılıçcı'nın şampiyon olduğu Survivor'ın yeni sezondaki ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star formatı ile ekranlara gelecek olan programın geri kalan yarışmacıları merak edilirken, Almeda Baylan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"EN HEYECANLANDIĞIM YARIŞMACI"

Baylan, takipçilerinin paylaştığı 2025 Survivor performansına dair anları paylaşarak "Sema en heyecanlandığım yarışmacı çok seviyorum çok" notunu düştü.

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Almeda, geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Baylan'dan boşandığı duyurmuştu.

Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

