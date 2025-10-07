Sinan Akçıl’dan Edis’e olay gönderme! O sözler alkış topladı

Kaynak: İHA

GAZZE'Yİ UNUTMADI!

Akçıl, usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da rahmetle anarak Tayfur'un "Bana Sor" isimli eserini seslendirdi.

Konser sırasında dev ekrana yansıtılan Gazze görüntüleri eşliğinde Filistin atkısını boynuna takan Akçıl, "Dünyada çok büyük bir zulüm var. Sumud Filosu'nu alkışlar mısınız? Ben bu çocukları böyle görmek istemiyorum. Gazze'deki çocukların, gerçekten onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bu zulüm son bulacak. İsrail kahrolacak. Netanyahu inşallah cehenneme gidecek. Kahrolsun İsrail. Güzel Malatya her zaman çok büyük destek verdi. Bugün gördüm, bir yürüyüş vardı. Ankara'da, İstanbul'da, her yerde yürüyüş vardı. Bu günler geçecek. Çok daha güzel günler olacak. Buna çok eminim, çünkü Allah'ın adaleti hiç şaşmaz" diye konuştu.