Sinan Akçıl’dan Edis’e olay gönderme! O sözler alkış topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 08:48 Güncelleme: 07.10.2025 09:06
Malatya’daki konserinde binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşatan Sinan Akçıl, sahnede yaptığı çıkışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Filistin'e desteğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, sözleriyle adeta alkış tufanı yarattı.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nin 2. gününde şarkıcı Sinan Akçıl, Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı konserinde, "Tabii Tabii"', "Fark Atıyor", "Yüzyılın Aşkı", gibi şarkılarının yanı sıra Karadeniz müziğinden arabeske uzanan geniş repertuvarıyla Malatyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

GAZZE'Yİ UNUTMADI!

Akçıl, usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da rahmetle anarak Tayfur'un "Bana Sor" isimli eserini seslendirdi.

Konser sırasında dev ekrana yansıtılan Gazze görüntüleri eşliğinde Filistin atkısını boynuna takan Akçıl, "Dünyada çok büyük bir zulüm var. Sumud Filosu'nu alkışlar mısınız? Ben bu çocukları böyle görmek istemiyorum. Gazze'deki çocukların, gerçekten onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bu zulüm son bulacak. İsrail kahrolacak. Netanyahu inşallah cehenneme gidecek. Kahrolsun İsrail. Güzel Malatya her zaman çok büyük destek verdi. Bugün gördüm, bir yürüyüş vardı. Ankara'da, İstanbul'da, her yerde yürüyüş vardı. Bu günler geçecek. Çok daha güzel günler olacak. Buna çok eminim, çünkü Allah'ın adaleti hiç şaşmaz" diye konuştu.

"ERKEK GİBİ GİYİNİYORUM"

SABAH'ın haberine göre; Binlerce kişinin akın ettiği konserde sanatçı, sahneye yarı çıplak çıkan Edis'e isim vermeden gönderme yaptı:

"Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum."

Bu sözleriyle büyük alkış alan Akçıl, şarkılarını binlerce Malatyalı ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı Edis

