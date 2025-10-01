Survivor Barış Murat Yağcı acı haberi verdi! Annesi vefat etti

Kaynak: Instagram

Bu duyurunun ardından çok sayıda ünlü isim ve hayranı, Yağcı'ya taziye mesajları iletti.

Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, halasının vefat ettiğini "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

