01 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 15:54 Güncelleme: 01.10.2025 15:59
Survivor Barış Murat Yağcı acı haberi verdi! Annesi vefat etti

Survivor All Star 2025’in tanınan isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetti.

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan ve ekranlarda sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Ünlü isim, annesi Arzu Ernak'ın vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

Bu duyurunun ardından çok sayıda ünlü isim ve hayranı, Yağcı'ya taziye mesajları iletti.

Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, halasının vefat ettiğini "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

