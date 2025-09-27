Sanat camiasının acı kaybı: Arabeskin kraliçesi Güllü'ye son veda!
Güllü adıyla bilinen sanatçı 52 yaşındaki Gül Tut, geçtiğimiz gün gece saatlerinde, evininin terasından düşerek hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçının cenazesi İstanbul'a getirildi. Arabeskin sevilen ismi Güllü, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.
Acı haberi oğlu ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Yağız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İNTİHAR DEĞİL"
"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."
VALİLİK AÇIKLAMASI
Olayla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sanatçı 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşmüş ve yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatılmıştır."
SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE!
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ise A Haber ulaştı. O görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" şeklindeki bağrışmalar yansıdı.
Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı.
Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü.
Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi bugün (27 Eylül 2025) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
