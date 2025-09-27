Sanat camiasının acı kaybı: Arabeskin kraliçesi Güllü’ye son veda!

Kaynak: Sosyal medya

Acı haberi oğlu ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Yağız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İNTİHAR DEĞİL"

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."