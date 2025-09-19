Yazdı yönetti oynadı! Hepsi onun eseri...

Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin yönetmeni Yüksel Aksu, yönetmenliğin yanı sıra filmin hikayesini de kendisi yazdı. Filmde oyuncu olarak da yer alan Aksu, 'Cazgır' karakterini canlandırdı.

Aksu'nun yaşamını sürdürdüğü Muğla'da çekilen yapım; posta memuru olan Osman'ın 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar'la kavuşma çabasını anlatıyor.

