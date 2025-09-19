Cemal Hünal'dan suç duyurusu! Sahte imzayla sertifika dağıttılar
Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, bir süre eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansın, imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenlediğini ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, bu kez başına gelen şaşırtıcı bir olayla gündeme geldi. Oyuncu, kendi imzasını taklit ederek sertifika dağıtan ajansa dava açtı.
Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.
Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.
Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.
Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.
