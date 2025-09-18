Tolgahan Sayışman'dan "ihanet" göndermesi! Paylaşımı kafa karıştırdı
Oyuncu Tolgahan Sayışman, kariyeri ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
2008 Miss Globe Kâinat Güzeli birincisi Almeda Abazi ile 2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, mutlu evliliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.
Efehan ve Alina isminde iki evladı olan çift, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından radikal bir karar almıştı. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin endişeleri nedeniyle çocuklarıyla birlikte bir süreliğine Arnavutluk'a taşınmıştı.
Ancak ünlü oyuncu, tamamen taşınmadıklarını belirterek, "Yılın altı ayı burada, diğer yarısında ise ülkemde olacağım. İstanbul'daki evimizi kapatmadım. Artık iki ülkede evim var." sözleriyle durumu açıklamıştı.
Mutlu aile pozlarıyla dikkat çeken çiftin gündeme gelmesinin sebebi bu kez Tolgahan Sayışman'ın sosyal medya paylaşımı oldu.
KİME GÖNDERME YAPTI?
43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı göndermeli paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yüzünde gül, dilinde bal, kalbinde zehir taşıyan; dostluk kisvesi altında en kara ihaneti gizler."
Ünlü ismin bu mesajı kime yazdığı merak konusu olurken, takipçiler arasında paylaşım kısa sürede gündem oldu.
