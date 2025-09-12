12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 13:13 Güncelleme: 12.09.2025 13:13
Helin Kandemir eski aşkıyla barıştı! Düğünde poz verdiler

Genç oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül ayrılığa dayanamadı. Ünlü isim, eski aşkı Algül'le barıştı ve arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı. İşte o paylaşım...

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Helin Kandemir, mart ayında iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çift, kısa sürede ayrılmıştı.

Haziran ayında "Aşkın Yüzü" filminin galasında basın mensuplarına konuşan Kandemir, "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın, sağlıklı olsun en güzel hediye bu" demişti.

Ayrılık haberlerinin üzerinden aylar geçtikten sonra ikili, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı.

Çiftin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği öğrenildi.

