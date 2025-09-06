Survivor Almeda Baylan gözyaşlarıyla duyurdu

06 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 09:37
Survivor Almeda, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medyadan resmen açıkladı. Gözyaşlarıyla açıklama yapan Almeda, bomba iddialarda bulundu.

Survivor All Star 2025'e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan'dan gelen son haber sevenlerini üzdü.

Yarışmadan sonra, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlayan Baylan, gözyaşları içerisinde video çekti.

Önce eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, daha sonra nedenlerini açıkladı.

İŞTE BOŞANMA TARİHİ

Gözyaşları içerisinde video çeken Almeda, aslında Survivor öncesi bu kararı verdiklerini söyledi.

Ercan Baylan hakkında da bomba iddialarda bulunan Almeda, "Bilmediğiniz çok şey var. Neler neler duydum, ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben bunu hak etmedim. Benim gidip fan hesabıma yazıyor bunu." ifadelerini kullandı.

Almeda açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bitmedi istekleri, ben Survivor öncesi boşanıyordum. Çıktım bir şans daha verdim ben ona. Ayrılıyorum, bence hayatımın en iyi kararını veriyorum. Ben de istemezdim yuvamı yıkmak. Şu an duyduklarım ve öğrendiklerim beni daha da sinir etti. 18 Eylül'de boşanacağım."

