5 karatlık pırlanta! Aslıhan Doğan Turan’ın yüzüğünün değeri dudak uçuklattı!

Kaynak: Sosyal medya

ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJA AÇIKLAMA

Önce "Güldük" diyen Aslıhan Doğan Turan, Daria Bondar Savina'nın Shakhtar Donetsk oyuncusu Valeriy Bondar ile evli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Çok tatlı bir kadın. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Kendisi de futbolcuyla evli bu arada. İnşallah ayıp olmamıştır onlara."

Turan, "Arda Bey'le bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da "Hiç konuşmadım. Komik çünkü. Ne konuşayım?" diye yanıt verdi.