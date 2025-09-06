5 karatlık pırlanta! Aslıhan Doğan Turan’ın yüzüğünün değeri dudak uçuklattı!

06 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 10:37 Güncelleme: 06.09.2025 10:37
Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Turan'ın parmağındaki gösterişli yüzük dikkatlerden kaçmadı. Değeri ise dudak uçuklattı!

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi, Aslıhan Doğan Turan, şimdi de parmağındaki milyonluk yüzükle gündemde...

TAM 3 MİLYON TL DEĞERİNDE!

Turan, geçtiğimiz gün, Nişantaşı'nda gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet'in haberine göre; 5 karatlık pırlantasının yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Sosyetik isim, ayrıca eşi Arda Turan'ın Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile röportaj sırasında gözlerini kaçırması ile ilgili soruları da yanıtladı.

ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJA AÇIKLAMA

Önce "Güldük" diyen Aslıhan Doğan Turan, Daria Bondar Savina'nın Shakhtar Donetsk oyuncusu Valeriy Bondar ile evli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Çok tatlı bir kadın. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Kendisi de futbolcuyla evli bu arada. İnşallah ayıp olmamıştır onlara."

Turan, "Arda Bey'le bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da "Hiç konuşmadım. Komik çünkü. Ne konuşayım?" diye yanıt verdi.

