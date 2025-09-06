5 karatlık pırlanta! Aslıhan Doğan Turan'ın yüzüğünün değeri dudak uçuklattı!
Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Turan'ın parmağındaki gösterişli yüzük dikkatlerden kaçmadı. Değeri ise dudak uçuklattı!
Teknik direktör Arda Turan'ın eşi, Aslıhan Doğan Turan, şimdi de parmağındaki milyonluk yüzükle gündemde...
TAM 3 MİLYON TL DEĞERİNDE!
Turan, geçtiğimiz gün, Nişantaşı'nda gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
Milliyet'in haberine göre; 5 karatlık pırlantasının yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi.
Sosyetik isim, ayrıca eşi Arda Turan'ın Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile röportaj sırasında gözlerini kaçırması ile ilgili soruları da yanıtladı.
ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJA AÇIKLAMA
Önce "Güldük" diyen Aslıhan Doğan Turan, Daria Bondar Savina'nın Shakhtar Donetsk oyuncusu Valeriy Bondar ile evli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:
"Çok tatlı bir kadın. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Kendisi de futbolcuyla evli bu arada. İnşallah ayıp olmamıştır onlara."
Turan, "Arda Bey'le bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da "Hiç konuşmadım. Komik çünkü. Ne konuşayım?" diye yanıt verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?