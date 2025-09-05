Özilhan çifti resmen boşandı! Gerçek 20 Eylül'de ortaya çıkacak
Ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan’ın evliliği, tek celsede resmen sona erdi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Yasemin Özilhan, yaptığı açıklamayla boşanmayı doğruladı. Şimdi ise gözler 20 Eylül'de gerçekleşecek düğüne çevrildi. Boşanmanın ardından gözler, çiftin 20 Eylül’de gerçekleşecek düğün20 Eylül’de gerçekleşecek d
2001 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği tek celsede bitti.
Uzun süre sessizliğini koruyan Özilhan, yaptığı açıklamada boşanmanın dostane şekilde gerçekleştiğini belirtti.
Özilhan çiftinin 20 Eylül'de aile fertlerini bir araya getirecek olan düğün planı ise şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Sabah'tan Bülent Cankurt, "Gerçek düğünde ortaya çıkacak" başlıklı yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu kez dedikodu gerçek çıktı ve İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan boşandı. Açıklama da Yasemin Özilhan'dan geldi ve 14 yıllık evliliklerini, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşarak sona erdirdiklerini söyledi.
Açıklamasında, 'ihanet' ve 'aldatma' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yasemin Hanım, "İzzet ile yollarımızı ayırsak da çocuklarımız için ebeveynlik sorumluluğumuzu, her zaman ortak anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.
Özetle 'dostça ayrıldıklarını' söyleyen Yasemin Ergene (Kızlık soyadı) ile İzzet Özilhan, bunun ilk sınavını 20 Eylül'de verecek. Çünkü 20 Eylül'de İzzet Özilhan'ın ablası Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in düğünü var.
Bakalım Yasemin Hanım düğüne davet edilecek mi, edilirse gidecek mi? Eğer dostça boşandılarsa 14 yıllık akrabalık ilişkisine hürmeten Yasemin Hanım'ın davet edilmesi ve onun da düğüne gitmesi gerek. Tersi olursa, Yasemin Hanım'ın açıklamalarının da bir anlamı kalmayacak. Ve bence 'ihanet' ve 'aldatma' dedikoduları da devam edecek"
