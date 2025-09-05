Özilhan çifti resmen boşandı! Gerçek 20 Eylül’de ortaya çıkacak

Kaynak: Sosyal medya

Açıklamasında, 'ihanet' ve 'aldatma' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yasemin Hanım, "İzzet ile yollarımızı ayırsak da çocuklarımız için ebeveynlik sorumluluğumuzu, her zaman ortak anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.

Özetle 'dostça ayrıldıklarını' söyleyen Yasemin Ergene (Kızlık soyadı) ile İzzet Özilhan, bunun ilk sınavını 20 Eylül'de verecek. Çünkü 20 Eylül'de İzzet Özilhan'ın ablası Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in düğünü var.

Bakalım Yasemin Hanım düğüne davet edilecek mi, edilirse gidecek mi? Eğer dostça boşandılarsa 14 yıllık akrabalık ilişkisine hürmeten Yasemin Hanım'ın davet edilmesi ve onun da düğüne gitmesi gerek. Tersi olursa, Yasemin Hanım'ın açıklamalarının da bir anlamı kalmayacak. Ve bence 'ihanet' ve 'aldatma' dedikoduları da devam edecek"