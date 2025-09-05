Hem kaçtı hem nafaka istedi! Bebeğiyle yuvasını terk eden Sibel Danacı Müge Anlı’da bulundu

05 Eylül 2025, Cuma
05.09.2025
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha çözüme kavuştu. Furkan Danacı, 2,5 yıl önce evlendiği eşi Sibel Danacı’nın 29 Ağustos Cuma günü Çorum’dan kaybolduğunu bildirmişti. Kaybının 8. gününde bulunan genç kadın, verdiği ifadelerle stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

8 gündür çocuğuyla birlikte kayıp olan Sibel Danacı, polise verdiği ifadede yerini söylemek istemediğini ve boşanmak istediğini belirtti. Stüdyoda bulunan eşi Furkan Danacı ve kayınvalidesi, 1,5 yaşındaki çocuklarının kendilerine verilmesini talep etti.

Sibel Danacı'nın canlı yayına bağlanan arkadaşı Danacı'nın başka biriyle kaçtığını o kişinin de evli olduğunu ve boşanacağını söyledi.

Öte yandan ortaya çıkan bir yeni detay da ise Sibel Danacı'nın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak para kazandığı ve eşi Furkan Danacı'nın haberi olduğu öğrenildi.

Kayınvalide duruma tepki gösterdiğini belirterek, "Ben sadece torunumu istiyorum" dedi. Sibel Danacı, "Nafaka alırsam çocuğumu geri veririm" dedi.

