Hem kaçtı hem nafaka istedi! Bebeğiyle yuvasını terk eden Sibel Danacı Müge Anlı’da bulundu

8 gündür çocuğuyla birlikte kayıp olan Sibel Danacı, polise verdiği ifadede yerini söylemek istemediğini ve boşanmak istediğini belirtti. Stüdyoda bulunan eşi Furkan Danacı ve kayınvalidesi, 1,5 yaşındaki çocuklarının kendilerine verilmesini talep etti.