Hande Erçel’den ayrılan Hakan Sabancı’dan bir açıklama daha geldi!

Kaynak: Sosyal medya

SABANCI'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Anne Sabancı'nın ardından oğlu Hakan Sabancı yeni açıklamalarda bulundu. Gazete Magazin mikrofonuna konuşan Hakan Sabancı, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Sabancı, ayrılıkla ilgili 'Son kez konuşuyorum' diyerek şu ifadeleri kullandı:

''Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Bir kere konuşuyorum. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez.''