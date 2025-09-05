Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan bir açıklama daha geldi!
3 yıllık ilişkilerini sonlandıran Hakan Sabancı ile Hande Erçel, magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılık sonrası, hakkındaki iddialarla gündeme gelen anne Arzu Sabancı'nın ardından Hakan Sabancı da yeni bir açıklama yaptı.
Üç yılı aşkın süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, tatillerden kırmızı halıya uzanan yolculuklarıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı.
Tam her şey yolunda gidiyor derken ve evlenmeleri beklenen Erçel, Instagram hesabından Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı.
Çift, ayrılık haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görülmüştü. Erçel'in ardından Hakan Sabancı da birlikte yer aldıkları tüm kareleri Instagram hesabından kaldırmıştı.
İLK AÇIKLAMA HANDE'DEN
Hande Erçel, ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazete Magazin mikrofonuna konuşan oyuncu, "Hakan Bey ile ayrılığınızla ilgili hiç açıklama yapmayacak mısınız?" sorusuna Erçel, ''Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım." yanıtını vermişti.
HAKAN SABANCI: "ALDATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Erçel'den sonra iş insanı Sabancı'dan bir açıklama gelmişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Bir diğer iddia ise çiftin ihanet sebebiyle ayrıldığıydı.
Şoke eden ayrılık sonrası ilk defa açıklamalarda bulunan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'e "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.
ARZU SABANCI: "KARAR HANDE VE HAKAN'A AİT"
Erçel'i 'gelin' olarak istemediği yönünde iddialarının ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, "Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımın öz hayatı tamamen kendi tercihlerine ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım gibi gösterilmeye çalışılması üzüyor" açıklamasında bulunmuştu.
SABANCI'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA
Anne Sabancı'nın ardından oğlu Hakan Sabancı yeni açıklamalarda bulundu. Gazete Magazin mikrofonuna konuşan Hakan Sabancı, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Sabancı, ayrılıkla ilgili 'Son kez konuşuyorum' diyerek şu ifadeleri kullandı:
''Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Bir kere konuşuyorum. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez.''
