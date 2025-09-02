Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran paylaşım: "Bugün vedalaştım"

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 12:34
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in boşanacağı iddiası magazin gündeminden düşmüyor. Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı kafaları karıştırdı.

Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.

Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çift, şimdilerde "boşanma" iddialarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

Çıtak, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyurmuştu. Dörter'in ise soyadını Instagram profilinden kaldırması, boşanma iddialarını güçlendirmişti.

İMALI PAYLAŞIM

Tüm bunların ardından Çıtak'tan imalı paylaşım geldi.

''BUGÜN VEDALAŞTIM"

Çıtak, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı mesajında; ''Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et. Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı.'' ifadelerini kullandı.

