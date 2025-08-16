16 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Taze anne Sahra Işık hastanelik oldu

Taze anne Sahra Işık hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 13:50
ABONE OL
Taze anne Sahra Işık hastanelik oldu

Survivor yarışmasıyla tanınan fenomen Sahra Işık Aybirdi, 40 gün önce bebeğine kavuşmuştu. Aybirdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen oyuncu ve model Sahra Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada anne olacağını duyurmuştu. Çift, Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri özel bir etkinlikle bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş ve oğullarına Pamir adını vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

12 Haziran 2025'te ilk bebeklerine kavuşan çift, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak sosyal medyayı aktif kullanan Işık'ın son paylaşımı, takipçilerini bir hayli endişelendirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çiçeği burnunda anne, bebeği Pamir'in ve kendisinin son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"SEVİLMEK GÜZEL ŞEY"

Işık, yeni mesajında; ''Pamir çok şükür iyi. Ateşi çıkmadı. Bende çok daha iyiyim. Serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz güçlüyümdür. Arayan, mesaj çeken herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"EMZİRMEYİ BIRAKAMAM"

Buzlukta süt stokladım baya ama çok kötü olmadığım ya da bir yere çıkmadığım sürece biberon vermeyi sevmiyorum. Emzirmeyi bırakamam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör