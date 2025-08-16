Taze anne Sahra Işık hastanelik oldu
Survivor yarışmasıyla tanınan fenomen Sahra Işık Aybirdi, 40 gün önce bebeğine kavuşmuştu. Aybirdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen oyuncu ve model Sahra Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada anne olacağını duyurmuştu. Çift, Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri özel bir etkinlikle bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş ve oğullarına Pamir adını vereceklerini açıklamıştı.
12 Haziran 2025'te ilk bebeklerine kavuşan çift, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak sosyal medyayı aktif kullanan Işık'ın son paylaşımı, takipçilerini bir hayli endişelendirdi.
Çiçeği burnunda anne, bebeği Pamir'in ve kendisinin son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirici bir paylaşım yaptı.
"SEVİLMEK GÜZEL ŞEY"
Işık, yeni mesajında; ''Pamir çok şükür iyi. Ateşi çıkmadı. Bende çok daha iyiyim. Serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz güçlüyümdür. Arayan, mesaj çeken herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey.
"EMZİRMEYİ BIRAKAMAM"
Buzlukta süt stokladım baya ama çok kötü olmadığım ya da bir yere çıkmadığım sürece biberon vermeyi sevmiyorum. Emzirmeyi bırakamam" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket
- Cayır cayır yağ yaktıran egzersiz: Kısa sürede göbek eritme tüyosu
- Evde bakım maaşı Ağustos ödemeleri yattı mı? Kimler ne kadar alacak, zamlı mı yatacak?
- Bu baharat onları kaçırıyor! Karınca yoluna serpmeniz yetiyor, etkisi anında görülüyor
- AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta?