Güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva’ya Türkiye’de VIP kutlama!

Kaynak: Instagram

Türkiye'yi çok seven ve her yaz tatile geldiğini belirten Lopyreva ve arkadaşları unutulmaz bir seyahat olduğunu söyledi.

Victoria Lopyreva, "Yıllar önce kız arkadaşlarımla bu geleneği başlattım. Eskiden sadece çılgın kızlar gezisi yapardık. Şimdi 4 çocukla gerçek bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.