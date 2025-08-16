Güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva'ya Türkiye'de VIP kutlama!
FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi ve 2003 Rusya Güzellik Kraliçesi Victoria Lopyreva, 42. yaş gününü Türkiye’de kutladı. Ünlü manken, özel jetle geldiği Marmaris ve Bodrum’da arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte lüks bir tatil organize etti.
Rusya'nın eski güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva, 42. yaş gününü kutlamak için Türkiye'ye geldi. Özel jetle Marmaris ve Bodrum'u gezip lüks otellerde konaklayan Lopyreva, hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkardı.
Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken, 4 arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatil için özel bir program organize etti. Lopyreva, bu kutlama için özel uçak tuttu ve arkadaşlarıyla birlikte önce Marmaris'e geldi. Ekip, Marmaris'te birkaç gün teknede kaldı. Ardından lüks bir otelde konakladı.
Ünlü yıldız, gündüzleri denize girdi, jet-ski'ye binip hünerlerini gösterdi. Victoria Lopyreva, çocuğu ve arkadaşlarının bir sonraki durağı Bodrum oldu. Manken, en lüks oteller ve mekanlarda doyasıya eğlendi.
Türkiye'yi çok seven ve her yaz tatile geldiğini belirten Lopyreva ve arkadaşları unutulmaz bir seyahat olduğunu söyledi.
Victoria Lopyreva, "Yıllar önce kız arkadaşlarımla bu geleneği başlattım. Eskiden sadece çılgın kızlar gezisi yapardık. Şimdi 4 çocukla gerçek bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket
- Cayır cayır yağ yaktıran egzersiz: Kısa sürede göbek eritme tüyosu
- Evde bakım maaşı Ağustos ödemeleri yattı mı? Kimler ne kadar alacak, zamlı mı yatacak?
- Bu baharat onları kaçırıyor! Karınca yoluna serpmeniz yetiyor, etkisi anında görülüyor
- AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta?
- Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 15 Ağustos Cuma hutbesi yayımlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu: “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir”
- YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?
- Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu
- Rahatına fazla düşkünler, yerinden kalkmayı sevmezler! En tembel burçlar