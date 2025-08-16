Güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva’ya Türkiye’de VIP kutlama!

16 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 09:40
FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi ve 2003 Rusya Güzellik Kraliçesi Victoria Lopyreva, 42. yaş gününü Türkiye’de kutladı. Ünlü manken, özel jetle geldiği Marmaris ve Bodrum’da arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte lüks bir tatil organize etti.

Rusya'nın eski güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva, 42. yaş gününü kutlamak için Türkiye'ye geldi. Özel jetle Marmaris ve Bodrum'u gezip lüks otellerde konaklayan Lopyreva, hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken, 4 arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatil için özel bir program organize etti. Lopyreva, bu kutlama için özel uçak tuttu ve arkadaşlarıyla birlikte önce Marmaris'e geldi. Ekip, Marmaris'te birkaç gün teknede kaldı. Ardından lüks bir otelde konakladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü yıldız, gündüzleri denize girdi, jet-ski'ye binip hünerlerini gösterdi. Victoria Lopyreva, çocuğu ve arkadaşlarının bir sonraki durağı Bodrum oldu. Manken, en lüks oteller ve mekanlarda doyasıya eğlendi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Türkiye'yi çok seven ve her yaz tatile geldiğini belirten Lopyreva ve arkadaşları unutulmaz bir seyahat olduğunu söyledi.

Victoria Lopyreva, "Yıllar önce kız arkadaşlarımla bu geleneği başlattım. Eskiden sadece çılgın kızlar gezisi yapardık. Şimdi 4 çocukla gerçek bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

