Berkan Karabulut ile Lale Onuk düğün tarihlerini duyurdu
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, nişanlısı Lale Onuk ile evleniyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapan çift, düğün tarihlerini Instagram'dan yayınladıkları video ile paylaştı.
Berkan Karabulut ve Lale Onuk çifti, 10 Ekim 2024'te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.
Çift, 11 Ağustos akşamı ise geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapmıştı. Karabulut'un yarışmadan arkadaşı Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, o anlardan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Düğüne sayılı günler kala Berkan Karabulut ve nişanlısı Lale Onuk'un düğün tarihi netleşti.
İkili, Instagram'dan yayınladıkları video ile 15 Ağustos 2025'te evleneceklerini duyurdu.
