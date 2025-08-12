Yeni şarkısıyla listeleri salladı

Son dönemde Tan Taşçı ile birlikte seslendirdiği "Toydum" ve "Yok – Remix" projeleriyle dikkat çeken Seda Eylül Tansık, solo kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Söz ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı "Zor", duygusal sözleriyle müzik listelerinde yerini aldı. Sanatçının içten ve samimi yorumuyla beğeni toplayan şarkı, dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Instagram