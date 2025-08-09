Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Instagram

"KIZI OLMAK BANA HİÇBİR ZAMAN FAYDA SAĞLAMADI"

Ünlü isim sözlerinin devamında ise "İbrahim Tatlıses'in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı. Ama maalesef o kaotik geni taşıyorum. İnsanlar öfkelerini bana kusuyorlar. 1.5 yıldır başıma gelmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.