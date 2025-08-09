Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 16:53
İbrahim Tatlıses’in küs olduğu kızı Dilan Çıtak, trafik polisleriyle yaşadığı olay sonrası karakolluk olmuştu. Çıtak, tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Daha önce uçakta yaşadığı krizle gündeme gelen Dilan Çıtak, son olarak Bodrum'da trafik polisleriyle yaşadığı olayla dikkatleri üzerine çekti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bodrum'da yaşanan trafik karmaşasıyla gündeme oturan Dilan Çıtak, polisin "dur" ihtarına uymaması nedeniyle karakolluk olmuştu.

İfadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Çıtak, çıkışta "Her şey yanlış anlaşılma" diyerek olayı hafifletmeye çalışmıştı.

"TATLISES'iN KIZIYIM" DEMİŞTİ

Trafikte polislere "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demesinin ardından Çıtak, sosyal medyada İbrahim Tatlıses'in kendisi hakkında "Hani beni kabul etmiyordu" şeklindeki göndermesiyle alay konusu olmuştu.

Çıtak, günler sonra yaşadığı olayla ilgili açıklamalar yaptı.

Posta'ya konuşan Çıtak "Orada bir kaza olmuştu. Ambulansa yol verince memur bey, beni çevirdi. 'Dur' ikazına durdum. Bana ceza yazdı. Kameraları fark ettim. Olayın gidişatını gördüm ve kaçmak istedim. Aracı sağa ve sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. Camı kapatıp ağlamaya başladım. Silah sesi son nokta oldu. Korkudan aşağı inemedim" dedi.

"KIZI OLMAK BANA HİÇBİR ZAMAN FAYDA SAĞLAMADI"

Ünlü isim sözlerinin devamında ise "İbrahim Tatlıses'in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı. Ama maalesef o kaotik geni taşıyorum. İnsanlar öfkelerini bana kusuyorlar. 1.5 yıldır başıma gelmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.

