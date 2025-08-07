Demet Şener davayı kazandı! 50 bin lirayı eski eşi ödeyecek
2019'da 14 yıllık evliliklerini sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki 'diş ücreti' davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, Şener’i haklı buldu. İbrahim Kutluay’ın itirazı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki "diş ücreti davası"nda İstinaf Mahkemesi, Şener'i haklı buldu.
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Demet Şener, 2005 yılında ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Şener ve Kutluay'ın bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya geldi.
Uzun yıllar örnek çift olarak gösterilen ikili, 14 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında anlaşmalı olarak sonlandırdı.
Protokol gereği çiftin iki çocuğunun velayeti Şener'e verildi ve mahkeme Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine, ayrıca sağlık giderlerini karşılamasına karar verdi.
İddiaya göre; Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer'in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş ücretini ödemedi. Demet Şener de icra takibi başlattı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kutluay'ın itirazı üzerine icra takibi durunca, Şener bu defa İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.
Kutluay'ın avukatı, "Demet Şener'in maddi durumu bu ödeme için yeterli" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme ise Kutluay'ın itirazının iptaline karar verdi, ayrıca eski eşine icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.
İbrahim Kutluay bu kez davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56'ncı Hukuk Dairesi de Şener'in haklı olduğuna karar vererek İbrahim Kutluay'ın itirazını reddetti.
