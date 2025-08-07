Demet Şener davayı kazandı! 50 bin lirayı eski eşi ödeyecek

Kaynak: Instagram

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Demet Şener, 2005 yılında ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Şener ve Kutluay'ın bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Uzun yıllar örnek çift olarak gösterilen ikili, 14 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Protokol gereği çiftin iki çocuğunun velayeti Şener'e verildi ve mahkeme Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine, ayrıca sağlık giderlerini karşılamasına karar verdi.