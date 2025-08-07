Demet Akalın’ın eski dansçısından şok dava!

Kaynak: Instagram

SABAH'ın haberine göre; Atalar'ın şarkıcı Demet Akalın'dan bir çok kez sigorta primlerini yatırmasını istediği ancak Akalın'ın sigorta primlerini yatırmadığı ve SGK'ya vermesi gereken belgeleri teslim etmediği ifade edildi.

ELDEN ÖDENEN SİGORTA

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkil en son aylık asgari ücret ve konser performansı başına 800 TL ve oynadığı her klip başına 3 bin TL karşılığında çalışmıştır. Huzurdaki dosyada müvekkilin aylık ücreti sabit olmadığından ve her ay değiştiğinden aylık ücretin toplanacak deliller kapsamında bilirkişi tarafından tespiti ve hesaplanması gerekmektedir. Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Müvekkile çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da hiçbir zaman ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbinge maruz bırakılmış, son olarak ise 2018 Aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir" denildi.